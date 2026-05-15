Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 15 Maggio: nasce il McDonald’s

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 15 maggio. Questa giornata si distingue per un denso intreccio di spiritualità, grandi riforme sociali e innovazioni che hanno cambiato il nostro quotidiano. Dalla pubblicazione di encicliche storiche alla nascita di icone della musica contemporanea, il 15 maggio racconta una storia di progresso e riflessione.

Santi del giorno

Il calendario liturgico celebra oggi San Severino di Settempeda, vescovo di Septempeda nelle Marche. Si ricordano inoltre Sant’Isidoro l’Agricoltore, patrono di Madrid e protettore dei contadini, San Casto e San Cassio, martiri, e Santa Cesarea di Otranto, eremita.

Nati in questo giorno

In questa data sono nati personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nell’arte, nella musica e nello sport:

Claudio Monteverdi (1567), compositore e violinista italiano, considerato il padre dell’opera moderna.

Metternich (1773), diplomatico e politico austriaco, figura centrale del Congresso di Vienna.

Pierre Curie (1859), fisico francese, premio Nobel e pioniere nello studio della radioattività.

Mikhail Bulgakov (1891), celebre scrittore e drammaturgo russo, autore de Il Maestro e Margherita.

James Mason (1909), attore britannico protagonista di numerosi classici di Hollywood.

Brian Eno (1948), musicista e produttore discografico britannico, inventore della musica d’ambiente.

Mike Oldfield (1953), polistrumentista e compositore britannico, autore di Tubular Bells.

Andrea Agnelli (1975), imprenditore e dirigente sportivo italiano.

Giorgio Mastrota (1964), conduttore televisivo italiano.

Sir Andy Murray (1987), tennista britannico, vincitore di tre titoli del Grande Slam e due ori olimpici.

Morti in questo giorno

Ricordiamo oggi alcune figure di rilievo scomparse il 15 maggio:

Emily Dickinson (1886), poetessa statunitense tra le più influenti della letteratura moderna.

Benedetto Croce (1952), filosofo, storico e politico italiano, figura di spicco del liberalismo.

Elio De Angelis (1986), pilota automobilistico italiano di Formula 1.

Susanna Agnelli (2009), politica e scrittrice italiana, prima donna a ricoprire la carica di Ministro degli Affari Esteri.

Ezio Bosso (2020), direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano.

Eventi storici

1768: Con il Trattato di Versailles, la Repubblica di Genova cede ufficialmente la Corsica alla Francia.

1796: Napoleone Bonaparte entra trionfalmente a Milano dopo aver sconfitto le truppe austriache.

1891: Papa Leone XIII pubblica l’enciclica Rerum Novarum, documento fondante della dottrina sociale della Chiesa cattolica sulle condizioni della classe operaia.

1911: La Corte Suprema degli Stati Uniti ordina lo scioglimento della Standard Oil di John D. Rockefeller in base alla legge antitrust.

1939: A Torino viene inaugurato lo stabilimento Fiat Mirafiori, uno dei poli industriali più importanti d’Europa.

1940: Negli Stati Uniti vengono messe in vendita per la prima volta le calze di nylon, rivoluzionando l’industria tessile e della moda.

1940: I fratelli Richard e Maurice McDonald aprono il loro primo ristorante a San Bernardino, in California.

1946: Il Re Umberto II firma il decreto che sancisce l’Autonomia della Regione Siciliana.

1957: Il Regno Unito effettua il suo primo test della bomba all’idrogeno nell’Oceano Pacifico.

1988: Le truppe sovietiche iniziano il ritiro dall’Afghanistan dopo oltre otto anni di occupazione.

Giornata mondiale

Il 15 maggio si celebra la Giornata Internazionale della Famiglia, istituita dalle Nazioni Unite nel 1993 per promuovere la consapevolezza sulle problematiche relative alle famiglie e incrementare la capacità delle nazioni di attuare politiche organiche di sostegno.

Curiosità e citazione

I nati il 15 maggio appartengono al segno zodiacale del Toro. Sono persone generalmente dotate di una grande curiosità intellettuale e di una tenacia fuori dal comune, tipica dei segni di terra, ma con una vena creativa molto spiccata, come dimostrano le carriere di Monteverdi e Brian Eno. Una curiosità legata a questo giorno riguarda le calze di nylon: il primo giorno di vendita furono acquistate oltre 72.000 paia in poche ore, segnando l’inizio di una vera e propria ossessione collettiva che avrebbe portato a disordini nei negozi negli anni successivi.

La citazione del giorno è di Ezio Bosso:

La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare.

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