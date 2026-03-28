Cucina

Colombe artigianali tra Cilento e Salerno: quelle che valgono davvero il viaggio

Dove comprare le vere colombe artigianali nel Cilento e a Salerno? Scopri i nomi che valgono il viaggio: da Pietro Macellaro a Romolo, tra tecnica e territorio

Bruno Sodano
Colomba Cilento

A Pasqua la colomba è diventata molto più di un dolce della tradizione. È un banco di prova. Tecnica, materia prima, identità. E nel Cilento, oggi, questo si vede chiaramente: le colombe davvero buone non sono tante, ma quelle che meritano raccontano un territorio in movimento.

L’Eccellenza Cilentana: Da Piaggine alla Costa

Il Cilento che ci crede (e lo dimostra) parte da un nome importante: Pietro Macellaro.

A Piaggine, la colomba, diventa progetto, non un prodotto stagionale. Lavorazioni importanti, ricerca continua sulle materie prime, precisione: un dolce che ha struttura, profondità e soprattutto un’identità precisa. Il fico, quando entra, è racconto.

A pochi chilometri, spostandoci verso la costa cilentana, in collina, a Perdifumo (ma con sede anche ad Agropoli), troviamo la Pasticceria La Ruota. Colombe ben eseguite, equilibrate, capaci di parlare a un pubblico ampio senza perdere qualità. Qui trovi sicurezza.

Visioni d’autore e filiera agricola

Poi c’è chi arriva da un’altra strada, la ristoranzione d’autore: Matteo Sangiovanni. Con il progetto Costa del Cilento, Pastry Lab, porta dentro la colomba una visione da cucina. Ingredienti, abbinamenti, sensibilità diversa. Il risultato è meno codificato, più personale. Ed è proprio questo il punto di forza.

Interessante anche il lavoro di realtà come Caseificio Il Granato e San Salvatore, dove la colomba diventa estensione di un mondo più ampio. Latte di bufala, filiera, racconto aziendale. Nel caso di San Salvatore, la produzione si appoggia a un nome solido della pasticceria Pepe Mastro Dolciere di Sant’Egidio del Monte Albino: una scelta che garantisce qualità e costanza.

Il Salernitano: tecnica e tradizione solida

E quando il Cilento guarda un po’ più in là, cerchi una colomba di alto livello, e il raggio si allarga di qualche chilometro. È così che entri nell’area salernitana, dove la tradizione dei grandi lievitati è più strutturata. Noscese Bakery a Pontecagnano è uno dei riferimenti più solidi. Tecnica, precisione, impasti gestiti con attenzione. Colombe moderne, ben costruite, senza sbavature.

A Salerno città, Pasticceria Romolo resta un nome affidabile. Tradizione che tiene il passo, prodotti riconoscibili, qualità costante. Qui si va sul sicuro.

La verità è semplice: il Cilento, sulle colombe, è ancora in crescita. Ci sono realtà che lavorano molto bene, ma il numero resta limitato. Ed è proprio questo a rendere il momento interessante. Perché quando un territorio inizia a misurarsi con un prodotto tecnico come questo, significa che sta cambiando passo. E allora vale la pena assaggiare, confrontare, spostarsi anche di qualche chilometro. Perché le colombe buone ci sono. Basta sapere dove cercarle.

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