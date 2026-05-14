Oroscopo Paolo Fox 15 maggio: l’amore torna protagonista per diversi segni zodiacali, ma anche il lavoro richiede attenzione e lucidità

L’amore torna protagonista, ma anche il lavoro richiede attenzione e lucidità. La giornata di venerdì 15 maggio porta energie contrastanti per molti segni: c’è chi ritrova entusiasmo e chi invece dovrà evitare tensioni inutili. Ecco le previsioni segno per segno dell’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Giornata positiva per i sentimenti: chi ha vissuto incomprensioni recenti può finalmente chiarire. Nel lavoro serve prudenza nelle decisioni economiche.

Toro

La Luna favorisce incontri e dialoghi sinceri. In ambito professionale arriva una conferma attesa, ma non bisogna rallentare proprio ora.

Gemelli

C’è voglia di cambiamento e di nuove sfide. Le stelle aiutano soprattutto chi vuole rimettersi in gioco in amore o iniziare un nuovo progetto.

Cancro

Qualche tensione familiare potrebbe creare nervosismo. Meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi su ciò che conta davvero.

Leone

Energia in crescita e grande desiderio di affermarsi. È il momento giusto per avanzare richieste o proporre idee innovative sul lavoro.

Vergine

Serve più calma nei rapporti sentimentali: non tutto può essere controllato. Sul fronte professionale arrivano risposte interessanti.

Bilancia

Le stelle favoriscono i chiarimenti e le relazioni sincere. Chi è single potrebbe fare un incontro speciale entro il weekend.

Scorpione

Giornata intensa ma produttiva. Attenzione solo alla stanchezza accumulata: è importante ritagliarsi qualche momento di pausa.

Sagittario

La voglia di libertà si fa sentire più del solito. In amore bisogna evitare atteggiamenti troppo impulsivi o distratti.

Capricorno

Il lavoro resta al centro dei pensieri, ma è necessario dare più spazio anche ai sentimenti. Possibili novità economiche.

Acquario

Creatività e intuizione saranno le armi vincenti della giornata. Bene i contatti e le collaborazioni nate di recente.

Pesci

Emozioni profonde e desiderio di serenità caratterizzano questo venerdì. Chi ha vissuto una crisi può ritrovare maggiore equilibrio.