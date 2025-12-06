Capaccio Scalo, il mercato agricolo domenicale si sposta in Piazza Mercato: le novità sulla viabilità

Novità logistiche in vista per il commercio locale e la viabilità cittadina durante il periodo delle festività. L’Amministrazione Comunale ha annunciato lo spostamento temporaneo del consueto mercatino dei prodotti agricoli locali, un appuntamento fisso che si tiene ogni domenica a Capaccio Scalo.

I motivi del trasferimento

La decisione del Sindaco nasce dalla necessità di gestire al meglio la circolazione stradale in concomitanza con i lavori di riqualificazione e ripavimentazione attualmente in corso su via Italia ‘61. Per evitare congestionamenti e disagi al traffico in entrata e uscita – e per garantire che via di Nassiriya resti libera alla circolazione – si è optato per una ricollocazione strategica dei banchi di vendita.

Il mercato sarà quindi trasferito in Piazza Mercato, nell’area adiacente allo Stadio Mario Vecchio.

Vantaggi per commercianti e cittadini

Questa soluzione non risponde soltanto a un’esigenza tecnica legata ai cantieri stradali. Secondo quanto comunicato, il provvedimento mira anche a venire incontro alle necessità dei commercianti durante il cruciale periodo natalizio. La nuova collocazione in Piazza Mercato, infatti, offre spazi più ampi e agevoli, consentendo ai gestori dei banchi agricoli di svolgere la propria attività in condizioni migliori e ai cittadini di fare acquisti con maggiore comodità.

Il calendario delle date

Il provvedimento è temporaneo e riguarderà specifiche domeniche a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Di seguito le date in cui il mercato si svolgerà nella nuova sede di Piazza Mercato: