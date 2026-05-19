“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: trentesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare”, il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Giuseppe Mario Muraro, presidente dell’associazione “Tempa in Festa” e Rosangela Muraro.

A San Rufo c’è un’associazione che, da tempo oramai, promuove tradizioni, piatti tipici, divulga racconti antichi e pieni di sapienza e organizza tanti eventi importanti sul territorio: si tratta dell’associazione “Tempa in Festa”, presieduta da Giuseppe Mario Muraro e che conta tanti soci. L’associazione è nota anche per il suo impegno nel tramandare, alle nuove generazioni, la cultura del posto ed ha avuto tanto successo, quest’anno, la I edizione di “Cente, Cundi e Canti” un laboratorio pratico sui cinti votivi e i canti della tradizione religiosa, dedicato a bambini e ragazzi affinchè possa riscoprire i culti popolari attraverso attività manuali, canti, ascolto e vivendo momenti di piena e sana socialità.

Ma “Cente, Cundi e Canti” è solo una delle tante iniziative che l’Associazione si impegna a promuovere, un altro evento di punta è, senza dubbio, “Tempa in festa”, la manifestazione estiva che prende proprio il nome dell’associazione che, a sua volta, porta il nome della località in cui è nata, località Tempa e che si tiene nel mese di agosto.

Fiore all’occhiello della grande festa estiva è la possibilità di degustare piatti a base di broccoli appena raccolti: con dedizione e maestrìa gli organizzatori portano avanti, per mesi, le piantagioni di broccoli per offrire il prodotto fresco anche in estate. Ma l’associazione “Tempa in festa” è tutta da scoprire e a svelarne ogni aspetto sono stati il presidente Giuseppe Mario Muraro, accompagnato dalla socia Rosangela Muraro che hanno spiegato le loro iniziative da veri e propri “Maestri del Fare”.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it