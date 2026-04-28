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“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventisettesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni "Maestri del Fare", il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Rosangela Muraro, pastora del Cilento

Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare”, il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Rosangela Muraro, pastora del Cilento.

Era impiegata in un ufficio, per amore ha deciso non solo di trasferirsi da San Rufo alla frazione rurale Mainardi di Aquara e quindi dal Vallo di Diano al Cilento, ma anche di cambiare vita dedicandosi alla pastorizia, Rosangela Muraro è una vera pastora, che segue i ritmi dei pastori di un tempo allevando il suo gregge di pecore in linea e sintonia con la natura e i suoi cambiamenti stagionali.

Suo marito viene da una famiglia di pastori da diverse generazioni, allevatori storici, profondi conoscitori della transumanza che, con il gregge, trascorrevano mesi sulle alture, Rosangela si dedica alle sue pecore e alla sua famiglia con spirito di sacrificio e amore infinito.

Sono tante anche le attività di volontariato che svolge per far conoscere a tutti il suo mondo come la giornata dedicata alla conoscenza della “tosatura”; durante l’Ascensione porta avanti l’antichissima tradizione della donazione del latte, con il latte prodotto dalle sue pecore crea non solo prodotti caseari, ma anche saponette profumate che regala a quanti la incrociano per conoscere il suo lavoro.

Trova anche il tempo per offrire giornate formative sulla pastorizia cilentana a studenti e bambini, definita “la pastora dell’altro mondo”, Rosangela Muraro per tutti questi motivi è una vera e propria “Maestra del Fare”.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it

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