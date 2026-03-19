“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventiduesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Ivan Rufo, direttore artistico “Botteghe d’autore”.

“Botteghe d’Autore” è un concorso artistico/musicale che premia il talento attraverso una giuria qualificata, ma è anche un evento che, nel 2026, festeggerà la sua ventesima edizione e che, nel corso del tempo ha attraversato anche altri suggestivi centri del Cilento.

Un evento che permette di ascoltare musica dal vivo gratuitamente, con tanti artisti emergenti, ma che ha visto sui suoi palchi artisti di fame internazionale come James Senese, Ron, Peppe Servillo, Peppe Barra e tanti altri.

Un evento che richiede un’organizzazione capillare e permette a tanti artisti di arrivare nel Cilento e conoscerlo. Nato ad Albanella, città del Direttore Artistico, Ivan Rufo, il progetto mira, tra l’altro, anche ad avvicinare i giovani alla cultura e all’arte della musica, come ha svelato Rufo che per il suo impegno nel portare avanti un’idea, quella di “Botteghe d’Autore”, così valida e completa, è un vero e proprio “Maestro del Fare”.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it