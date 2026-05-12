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“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventinovesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare”, il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Eugenio Pagano e Giovanni Troccoli dell'Associazione "Noi con te - Madonna dello Schito"

Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare”, il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Eugenio Pagano e Giovanni Troccoli dell’Associazione “Noi con te – Madonna dello Schito”.

Siamo quasi a giugno e nella prima settimana del mese in cui inizia l’estate a Gioi si festeggia la Madonna dello Schito.

Una tradizione portata avanti con sapienza, maestria, voglia di fare e capacità dall’associazione “Noi con te – Madonna dello Schito” composta da tanti giovani con radici solide e voglia di attivarsi per il bene della loro terra.Il presidente dell’Associazione “Noi con te Madonna dello Schito”, Giovanni Troccoli e il vicepresidente, Eugenio Pagano, hanno raccontato della loro dedizione verso a tutela delle tradizioni locali e lavalorizzazione del territorio.

Con entusiasmo trasmettono le radici culturali,promuovono eventi che celebrano l’identità del luogo econtribuiscono, così, al benessere della comunità. Per tutti questi motivi Giovanni, Eugenio e tutti i componenti della loro associazione, una validissima realtà, sono dei veri e propri “Maestri del Fare”.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it

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