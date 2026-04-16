“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventiseiesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare”, il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato il Presidente dell’Associazione “Genesi dell’Ambiente”, Gerardo Scotti”.

Gerardo è di Agropoli e da tanti anni si occupa di tutelare l’ambiente attraverso iniziative volontarie volte a sensibilizzare sul rispetto della flora e della fauna, ma anche attraverso il suo esempio.

Sono diversi gli studi e i monitoraggi che Gerardo, nel corso del tempo, ha seguito ed effettuato sulla presenza della lontra nel fiume Testene, sulla presenza e sul ritorno di alcune specie di uccelli migratori, sul lungo viaggio/percorso delle anguille.

Dotato di rara sensibilità verso la natura, Gerardo, nei giorni di primavera di maggiore affluenza di turisti e visitatori nelle aree naturalistiche di Agropoli ha distribuito gratuitamente dei sacchetti affinché nessuno abbandonasse rifiuti inquinando l’ambiente.

Ma questa è solo una delle tante iniziative promosse e sostenute da Gerardo, iniziative che lo hanno reso un vero e proprio “Maestro del Fare”.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it