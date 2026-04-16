Attualità

Basket: L’Agropoli viene eliminata dai play-off da Pollino.

I delfini escono di scena agli ottavi dei playoff. Si chiude ufficialmente la stagione

Alessandro Pippa

La stagione della Polisportiva Basket Agropoli si chiude al PalaCilento, dove Pollino si impone con il punteggio di 69-91, eliminando i padroni di casa dalla fase play-off agli ottavi di finale.

La gara

Nel primo quarto Agropoli parte con grande energia, trascinata dal calore del pubblico e dai canestri di Di Mauro e Tempone. Pollino, però, risponde prontamente e il periodo si chiude sul 21-19 per i locali.

Nel secondo quarto cambia l’inerzia della gara: Pollino prende il controllo sotto canestro, aumentando progressivamente il vantaggio fino al 35-44 dell’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti alzano ulteriormente il ritmo, trovando continuità nel tiro da tre punti e ampliando il distacco. Il terzo quarto si chiude sul 54-66.

Nell’ultimo periodo Agropoli tenta una reazione con Velicovich, ma Pollino gestisce con sicurezza il vantaggio, continuando a colpire dalla distanza fino al definitivo 69-91.

Si conclude così la stagione della Polisportiva Basket Agropoli, che esce di scena agli ottavi di finale dei play-

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.