Basket: L’Agropoli viene eliminata dai play-off da Pollino.

La stagione della Polisportiva Basket Agropoli si chiude al PalaCilento, dove Pollino si impone con il punteggio di 69-91, eliminando i padroni di casa dalla fase play-off agli ottavi di finale.

La gara

Nel primo quarto Agropoli parte con grande energia, trascinata dal calore del pubblico e dai canestri di Di Mauro e Tempone. Pollino, però, risponde prontamente e il periodo si chiude sul 21-19 per i locali.

Nel secondo quarto cambia l’inerzia della gara: Pollino prende il controllo sotto canestro, aumentando progressivamente il vantaggio fino al 35-44 dell’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti alzano ulteriormente il ritmo, trovando continuità nel tiro da tre punti e ampliando il distacco. Il terzo quarto si chiude sul 54-66.

Nell’ultimo periodo Agropoli tenta una reazione con Velicovich, ma Pollino gestisce con sicurezza il vantaggio, continuando a colpire dalla distanza fino al definitivo 69-91.

Si conclude così la stagione della Polisportiva Basket Agropoli, che esce di scena agli ottavi di finale dei play-