“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventunesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Vittorio Lorito, ex carabiniere in congedo che durante il suo servizio nelle Forze dell’Ordine ha vissuto e affrontato casi e situazioni complesse in diverse regioni d’Italia.

In prima linea per la difesa della legalità, ancora in attività da volontario e per la difesa dell’ambiente, attualmente sta approfondendo gli studi sulla comunicazione e ha scritto un libro per condividere quanto, durante il suo servizio, ha imparato. Lorito ha anche lasciato dei messaggi ai giovani affinché siano sempre rispettosi degli altri ed usino internet correttamente.

“Le memorie di un uomo a servizio dello Stato” si intitola cosi il libro in cui Lorito ha raccolto le sue esperienze umane e professionali, una vita cosi intensa da renderlo un vero “Maestro del Fare”.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it