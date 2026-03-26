“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventitreesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato l’Associazione “La Rinascita” di località Spinazzo di Capaccio Paestum.

L’associazione “La Rinascita”, è una realtà che vanta una storia importante di ben 35 anni, ed è da sempre un punto di riferimento per la comunità. Nel corso degli anni sono state portate avanti tante iniziative che uniscono tradizione, cultura e soprattutto persone.

La Tombolata della Befana, l’evento estivo “Radici e Sapori”, l’accensione dell’albero di Natale introdotta quest’anno, la partecipazione al Carnevale Storico di Capaccio Paestum e la Via Crucis vivente, che tornerà il 1 aprile, rappresentano momenti di profonda tradizione e partecipazione. Nello specifico la Via Crucis ogni anno vede impegnati più di 50 figuranti tra abitanti di Spinazzo, del comune di Capaccio Paestum e anche dei comuni limitrofi. È un evento che unisce fede, impegno e collaborazione.

Di tutto questo e di tanto altro si occupa l’associazione La Rinascita e a raccontarlo, da veri “Maestri del Fare”, sono stati il Presidente Gerardo Sabato, la Segretaria Arianna Lamberti e la Tesoriera Maria Rosaria Giuliano.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it