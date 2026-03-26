Video

“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventitreesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni "Maestri del Fare" il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Gerardo Sabato, Arianna Lamberti e Maria Rosaria Giuliano de l'associazione "La Rinascita"

Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato l’Associazione “La Rinascita” di località Spinazzo di Capaccio Paestum.

L’associazione “La Rinascita”, è una realtà che vanta una storia importante di ben 35 anni, ed è da sempre un punto di riferimento per la comunità. Nel corso degli anni sono state portate avanti tante iniziative che uniscono tradizione, cultura e soprattutto persone.

La Tombolata della Befana, l’evento estivo “Radici e Sapori”, l’accensione dell’albero di Natale introdotta quest’anno, la partecipazione al Carnevale Storico di Capaccio Paestum e la Via Crucis vivente, che tornerà il 1 aprile, rappresentano momenti di profonda tradizione e partecipazione. Nello specifico la Via Crucis ogni anno vede impegnati più di 50 figuranti tra abitanti di Spinazzo, del comune di Capaccio Paestum e anche dei comuni limitrofi. È un evento che unisce fede, impegno e collaborazione.

Di tutto questo e di tanto altro si occupa l’associazione La Rinascita e a raccontarlo, da veri “Maestri del Fare”, sono stati il Presidente Gerardo Sabato, la Segretaria Arianna Lamberti e la Tesoriera Maria Rosaria Giuliano.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it

Altre puntate:

Maestri del fare
“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventiduesima puntata
“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventunesima puntata
“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventesima puntata
“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: diciannovesima puntata
“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: diciottesima puntata
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.