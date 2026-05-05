“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ventottesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare”, il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Giovanni Oricchio, presidente associazione Matinella ASD APS ETS.

Serate danzanti, feste, visite guidate, momenti di vera aggregazione e di profonda condivisione, l’Associazione “Matinella – ASD APS ETS” crea tutto questo e coinvolge tantissime persone.

Il Presidente, Giovanni Oricchio, insieme ai suoi soci, è un vulcano di idee e tra le tante iniziative di successo si collocano anche le serate danzanti, delle serate organizzate nella Palestra Comunale di Matinella, frazione di Albanella, messa a disposizione dall’Amministrazione, in cui ci si ritrova per ballare, condividere aperitivi e bontà dal buffet preparato ed offerto per l’occasione o per ascoltare musica in compagnia.

Un modo per condividere e vivere il tempo libero, specie per chi ha raggiunto l’età pensionabile e si gode il meritato riposo, ma non solo perché l’associazione “Matinella” rappresenta un luogo aperto a tutti e vissuto da tutti ed è per la dedizione e la capacità con cui Giovanni Oricchio porta avanti una realtà associativa sempre più grande e apprezzata che è un vero e proprio “Maestro del Fare”.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it