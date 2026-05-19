“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: cinquantasettesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, ospite Giacomo Della Torre. Giacomo è un cantautore e compositore cilentano, nato ad Agropoli nel 1979. Si avvicina alla musica fin da giovanissimo, iniziando a suonare a 10 anni e sviluppando nel tempo un percorso artistico tra scrittura, produzione e sperimentazione sonora. Il dialetto cilentano e il forte legame con il territorio diventano elementi centrali della sua scrittura. Nel 2025 pubblica l’EP “Vlèno”, anticipato dalla rivisitazione di “Stavo per buttarmi dalla rupe” insieme a Nicola Caso. Tra le ultime uscite, il singolo “Senza Padrone”, realizzato in collaborazione con Nicola Caso.

Nella rubrica “Qui&Là” tutta l’emozione del Comune di Centola per l’arrivo di una reliquia di San Carlo Acutis. Antonella e Roberta, hanno realizzato un videocollegamento con Maria Emilia Cobucci, giornalista di riferimento nel Golfo di Policastro, per rivivere l’emozione della canonizzazione di Carlo Acutis e le emozioni nelle persone che lo hanno riconosciuto.

Nella rubrica “Antronella&Roberta consigliano”: un golosissimo spuntino da realizzare con pochi ingredienti: pan tramezzino, formaggio spalmabile, prosciutto cotto e rucola.