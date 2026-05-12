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“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: cinquantacinquesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, Victoj Dj. DJ professionista specializzato nella musica House, groove, funky, soulfulhouse con sede nella città di Eboli. Con anni di esperienza ed una passione innata per la musica, Victorj è in grado di creare atmosfere uniche e coinvolgenti grazie alla sua selezione musicale e alle sue abilità di mixaggio.

Nella rubrica “Qui&Là”: la giornata dedicata agli infermieri. La Giornata Internazionale dell’Infermiere si celebra in tutto il mondo il 12 maggio di ogni anno, data che commemora la nascita di Florence Nightingale, fondatrice delle scienze infermieristiche moderne.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”: una buonissima e freschissima mousse al cioccolato e panna, realizzata con soli due ingredienti: Nutella e panna e per decorare della granella di nocciole.

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