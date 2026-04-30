“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: cinquantaduesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, ospite Miss Sud 2025, Imma Trinchillo. 25 anni, di Marano di Napoli, segni particolari: bellissima. Imma è stata eletta nella bellissima cornice di Roccadaspide, tra le più belle del Sud, Imma sogna di lavorare nel campo della moda, continuando a lavorare anche sui social.

Nella rubrica “Qui&Là”: la questione relativa al licenziamento della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, dal Teatro La Fenice di Venezia. Un “caso” che sta facendo molto discutere. Antonella e Roberta hanno raggiunto, in videocollegamento, il docente di musica, il Maestro Simone Loffredo, per ascoltare la sua posizione in merito.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un buonissimo cocktail analcolico, fresco e dissetante da preparare con arancia rossa e bitter rosso.