“Detto tra Noi podcast”: venticinquesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, lezioni galateo, il ritorno di fiamma di Stefano de Martino e Belen (?), l’allungamento dei preserali di Rai e Mediaset, nei prossimi giorni infatti le fiction Rai e i programmi Mediaset inizieranno, ufficialmente alle ore 22:00, scatenando polemiche e poi ancora tante curiosità dal mondo.