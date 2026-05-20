“Detto tra Noi podcast”: ventottesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.
Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.
Nella puntata di oggi, lezione di galateo su come comportarsi in strada. Tanti gossip, dalla conduzione (forse) dell’Isola dei Famosi di Belen Rodriguez che è pronta alla rivoluzione, alla torta nuziale realizzata dal cake disigner capaccese, Antonio Ventieri, per il matrimonio dell’attrice Micaela Ramazzotti e poi ancora, lo scioglimento del gruppo musicale “Aqua”, fino ad arrivare alle stelle di Paolo Fox.