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“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: cinquantaseiesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, ospite Pietro Voltan, il camminatore solitario che, nei giorni scorsi, ha compiuto un’altra impresa: percorrere a piedi e in solitaria, Muxia-Finisterre. Il 9 Maggio 2026 dopo 32 giorni di cammino ininterrotto e circa 920 chilometri, Pietro è arrivato alla fine del “fine del mondo”. Lo scorso anno, un altro cammino Roma-Reggio, lo aveva portato in Cilento, precisamente a Sessa Cilento.

Nella rubrica “Qui&Là”, Antonella e Roberta hanno raggiunto, seppur in videocollegamento, Moio della Civitella per parlare con Imma Stifano della Pro Loco e con Marianna Arena e Daniel Ruggiero del Forum dei giovani di un evento che si terrà il prossimo 16 maggio a Moio: “Silent Reading Party”, sulla grande panchina sarà possibile leggere un libro in solitaria ammirando un panorama mozzafiato e bere un bicchiere di bollicine.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, oggi pillole di stile per vestirsi con outfit giusto per le donne over 50. Tra evergreen come completi in lino, giacche, cardigan e qualche capo più “moderno” da abbinare in modo da valorizzare ogni corpo.

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