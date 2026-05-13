“Detto tra Noi podcast”: ventisettesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, lezione di galateo su come comportarsi al cinema, la pace tra Fedez e Chiara Ferragni, la questione relativa alla privacy per i minori sul web e tanti altri gossip e inciuci nel pieno stile di Detto tra Noi podcast.