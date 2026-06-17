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“Detto tra Noi podcast”: trentesima puntata

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Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi tanti gossip, l’angolo delle battute di Roberta, dalla conduzione di Michelle Hunziker di Zelig a quella di Elisabetta Canalis a Tu Si Que Vales e poi, ancora, i progetti per l’estate e uno sguardo al nuovo festival di Sanremo targato Stefano De Martino.

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