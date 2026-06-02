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“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: cinquantanovesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, Fiorangela Giugliano, presidente de “Lo Sportello dei Sogni Odv”. La mission dello Sportello dei sogni è quella di esaudire il desiderio del cuore di ogni paziente, rendendo possibile anche ciò che sembra impossibile, perché i sogni aiutano a guarire.

Lo Sportello dei sogni è dedicato ai pazienti con un età compresa tra i 3 e 99 anni, affetti da specifiche patologie oncologiche e mira ad esaudire i sogni di tutti i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio Italiano.

Nella rubrica “Qui&Là”, qualche cenno storico sugli ottanta anni della Repubblica, dal primo voto per le donne, al film “C’è ancora domani”, il film campione d’incassi di Paola Cortellesi.

Nella rubrica “Antonella&Roberta” consigliano, un decalogo per curare la pelle in vista della stagione estiva, pochi piccoli accorgimenti per vivere al meglio e in salute.

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