“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: cinquantottesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, Nella Trama, docente della scuola primaria di Giungano, ospite nel salotto di Antonella e Roberta per ricordare la piccola Ida Vaina, la bambina scomparsa a soli tre anni alla quale è stata intitolata la scuola dell’infanzia del centro cilentano. Anche quest’anno si è tenuto l’evento “Inno alla vita di una farfalla”, un appuntamento che si rinnova nel segno di un ricordo mai sbiadito dal 12 agosto 2010, data del tragico incidente in cui Ida perse la vita. La manifestazione vede ogni anno la partecipazione commossa di alunni, docenti, istituzioni e cittadini, uniti nel desiderio di mantenere vivo il nome della piccola.

Nella rubrica “Qui&Là”, l’appuntamento con “Gli Eroi dello Sport”, un appuntamento giunto alla quinta edizione e che riunisce celebrità che hanno fatto la storia del calcio italiano. E’ in programma per questa sera, giovedì 28 maggio alle 20.30 presso il Cineteatro De Filippo di Agropoli, il gran galà, con tantissimi ospiti e un premio speciale all’editore di InfoCilento, l’imprenditore Domenico Cerruti. L’evento sarà trasmesso, in diretta, da InfoCilento sul canale 79 del DTT e in streaming su infocilento.it

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano, un’idea sfiziosa e “salva cena”, una baguette ripiena con crescenza, tonno, mollica e melenzane sott’olio. Per l’occasione, Antonella e Roberta si sono trasferite nella cucina di InfoCilento.