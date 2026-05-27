“Detto tra Noi podcast”: ventinovesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, il malore di Belèn e il ricovero in ospedale, a lezione di galateo e di puntualità, inciuci e gossip dal mondo prima dell’arrivo della bella stagione.