Sala Consilina: l’attore Andrea Di Maria in scena con Vincenzo Salemme nella tournèe estiva di “…E fuori nevica!”

C’è anche il talento di Sala Consilina nella nuova avventura teatrale di Vincenzo Salemme. L’attore Andrea Di Maria farà infatti parte del cast della tournée estiva di “…e fuori nevica!”, celebre commedia che il regista e attore napoletano ha deciso di riportare in scena a trent’anni dalla sua prima rappresentazione.

Orgoglio salese

Per Di Maria si tratta di un nuovo capitolo di una collaborazione artistica consolidata nel tempo con Salemme, iniziata nel 2008 e proseguita tra cinema, teatro e televisione. L’attore salese ha infatti preso parte a diversi progetti del regista napoletano, compreso il film tratto dalla stessa commedia.

Lo spettacolo

Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Vincenzo Salemme, debutterà il 9 luglio e farà tappa in numerose città italiane, compresa la Campania. Nel cast, insieme a Salemme e Andrea Di Maria, ci saranno anche Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli.