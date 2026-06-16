“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: sessantesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, le gemelle Vangone. Adriana e Giuliana, conosciute anche come Twin Twins, sono un duo comico originario di Pompei. Sono celebri per i loro sketch comici incentrati sul quotidiano, portati al successo sui social media e che hanno debuttato nel cinema d’autore. Intervenute nel programma per presentare il singolo “Adrianaamamma”.

Nella rubrica “Qui&Là”: oggi si celebra la giornata nazionale delle tartarughe. Anche il Cilento, nelle ultime settimane, come ogni anni, diventa la cornice perfetta per la schiusa delle tartarughe caretta caretta.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano le 21 bevande per riattivare il cervello e la memoria.