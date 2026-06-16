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Eboli, al via i lavori sulla SP 195: interventi di manutenzione e sicurezza per la viabilità

Iniziati i lavori di bitumazione e messa in sicurezza sulla SP 195 tra Eboli e Battipaglia. Un intervento atteso da anni da pendolari e imprese

Antonio Elia
Eboli, SP195

Sono ufficialmente iniziati i lavori di bitumazione e rifacimento del manto stradale lungo la Strada Provinciale 195, importante direttrice di collegamento tra la zona industriale di Battipaglia e il territorio comunale di Eboli.

L’intervento, atteso da tempo da automobilisti, pendolari e operatori del settore logistico, è finalizzato al ripristino delle condizioni ottimali del piano viabile e al miglioramento degli standard di sicurezza stradale su un’arteria caratterizzata da un intenso flusso di traffico, in particolare di mezzi pesanti.

Il dettaglio degli interventi sulla SP 195

Le operazioni prevedono:

  • Il rifacimento del tappetino d’usura;
  • La sistemazione dei tratti maggiormente deteriorati.

L’obiettivo principale è garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada e una migliore percorribilità dell’intera infrastruttura.

Con l’insediamento del nuovo Presidente della Provincia, Geppino Parente, affiancato dal vice presidente Giovanni Guzzo, si registra dunque un primo importante segnale di attenzione verso la manutenzione della rete viaria provinciale. Un intervento che rappresenta una risposta concreta alle numerose segnalazioni giunte negli ultimi anni da cittadini e pendolari.

Le richieste per la viabilità comunale a Eboli

L’auspicio, ora, è che analoghe opere possano essere programmate anche dal Comune di Eboli per le strade di competenza comunale, con particolare riferimento alle zone collinari di:

  1. Grataglie
  2. Lampione

In queste aree, infatti, da tempo si evidenziano criticità legate alle condizioni del manto stradale e alla sicurezza della circolazione.

L’avvio dei lavori sulla SP 195 rappresenta in ogni caso un passo importante verso il miglioramento della mobilità locale e della sicurezza stradale, temi che continuano a essere al centro dell’attenzione delle comunità del territorio.

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