Cronaca

Scontro frontale tra Eboli e Altavilla Silentina: due feriti, uno è in gravi condizioni

Pauroso incidente stradale nel pomeriggio tra Eboli e Altavilla Silentina. Due feriti il bilancio del violento impatto: un 40enne è grave.

Antonio Elia

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Eboli ad Altavilla Silentina, dove si è verificato un violento incidente frontale tra due veicoli.

Nel sinistro sono rimaste ferite due persone.

Il bilancio del sinistro e i soccorsi ai feriti

Un ragazzo di 31 anni è stato soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale di Battipaglia per le cure del caso. Più gravi, invece, le condizioni di un quarantenne che ha riportato una ferita alla testa. L’uomo è stato immediatamente immobilizzato dal personale di emergenza e trasferito in ospedale a Eboli per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’intervento dei sanitari e le indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Pubblica Assistenza Vopi, che ha prestato i primi soccorsi ai feriti e coordinato le operazioni di emergenza.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il violento impatto. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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