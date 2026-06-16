Distretto del Commercio a Battipaglia: in arrivo 170mila euro dalla Regione Campania

Il Distretto del Commercio di Battipaglia ha ottenuto un finanziamento di 170mila euro da parte della Regione Campania. Lo annuncia l’assessore al commercio del Comune di Battipaglia, Elia Frusciante.

«In questi giorni si è raggiunto un obiettivo importante – commenta Frusciante -. Questo è un risultato che viene da lontano. C’è stato un lavoro silenzioso ma incessante che ha portato alla costituzione del Distretto e ha permesso la cooperazione tra le due sigle sindacali del commercio come Confesercenti e Confcommercio.

Ringrazio il presidente del distretto Massimo Servillo e il direttore tecnico Patrizia Melella. L’amministrazione comunale ha fatto da collante per ottenere questo importante risultato che può dare nuova linfa al commercio cittadino. Un ringraziamento soprattutto alla Sindaca Cecilia Francese che ha sempre sostenuto questa iniziativa e non ha mai fatto mancare il proprio contributo di energia e di idee e ad Egidio Mirra che da assessore prima e da componente dello staff del sindaco poi ha contribuito alla costruzione del Distretto».

I dettagli del provvedimento regionale

L’assessore fa riferimento al decreto dirigenziale n. 257 del 12 giugno scorso, con il quale la Regione Campania ha messo nero su bianco la bontà del progetto presentato.

I punti chiave del provvedimento: