Aquara in lutto: venerdì l’ultimo saluto a Stefano Minella, il 36enne deceduto in un incidente stradale a Riese

Sarà la Chiesa di San Nicola di Bari – Santuario di San Lucido ad accogliere la salma di Stefano Minella per l’ultimo saluto. Stefano, 36 anni, amato e benvoluto da tutti, è venuto a mancare in un tragico incidente stradale avvenuto circa due settimane fa a Riese, in provincia di Treviso, città in cui viveva e lavorava da diverso tempo.

La dinamica del tragico incidente a Riese

Durante quella tragica mattina, Stefano, originario di Aquara, viaggiava a bordo della sua moto ed era quasi arrivato sul luogo di lavoro, nella zona industriale della cittadina, quando il suo motociclo impattò con un furgoncino.

L’impatto gli fu fatale: a nulla valsero le lunghe manovre di rianimazione messe a punto dai soccorritori.

Il dolore delle comunità di Aquara e Roccadaspide

La notizia della tragica scomparsa ha lasciato nel dolore la comunità di Aquara e anche la comunità di Roccadaspide, cittadina, quest’ultima, in cui Stefano aveva frequentato le scuole superiori e in cui aveva tanti amici e familiari che ora piangono l’assenza di un ragazzo dal carattere dolce e apprezzato da tutti.

Stefano lascia la mamma Luciana, il papà Matteo, le sorelle Giovanna e Bakhita, la compagna Elisa, gli zii, i parenti e tantissime persone che ne piangono l’assenza.

I funerali

La salma di Stefano, proveniente da Montebelluna, giungerà in località Fonte di Roccadaspide domani, 18 giugno 2026, per poi essere accompagnata presso la Chiesa Madre di Aquara venerdì, 19 giugno, alle ore 8:00. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 10:00.