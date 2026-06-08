Tragedia a Riese: incidente fatale in moto per il 37enne Stefano Minella, Aquara in lutto

​Si è diffusa solo ora la tragica notizia nel Cilento, ma l’incidente è avvenuto questa mattina: uno scontro fatale ha strappato alla vita Stefano Minella, di 37 anni, di origini aquaresi.

​Stefano era cresciuto nel borgo cilentano, dove vivono tanti suoi familiari e amici, ora sotto shock; aveva frequentato le scuole superiori a Roccadaspide.

​La dinamica del tragico incidente a Riese

​Viaggiava a bordo della sua moto, Stefano, quando il mezzo ha urtato contro un furgone Fiat. L’impatto, particolarmente violento, ha reso subito gravissime le condizioni del centauro.

​Lo schianto è avvenuto mentre il mezzo pesante entrava in un cantiere. Da una prima ricostruzione dei fatti, il furgone stava effettuando una svolta a sinistra. La dinamica precisa resta al vaglio dei militari, chiamati a ricostruire con esattezza quanto accaduto lungo la strada del Trevigiano.

​I soccorsi e il dolore della comunità cilentana

​A nulla sono valsi i tentativi di soccorso del personale del 118 che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione. Sul luogo del drammatico incidente è giunto anche il papà di Stefano.

​Una tragedia che getta nel dolore il Cilento, dove Stefano era amato e benvoluto da tutti.