“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: sessantunesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30 in una veste rinnovata per la stagione estiva.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Top tendenze”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo che hanno attirato di più l’attenzione dei lettori e “Musica di ieri ne musica di oggi”, un viaggio nella musica a 360 gradi.

Nella “Bella Storia” di oggi ospite Antonio Alessandro Pinto. Antonio è un musicista, compositore, operatore olistico ed esperto di mindfulness. Originario di Casal Velino è tornato nella sua terra natale dopo anni di esperienze all’estero per riconnettersi con le proprie radici.

Attraverso il suo progetto, Sonaura Healing, Antonio mira a unire l’antica saggezza degli strumenti ancestrali con le tecnologie più moderne. In particolare utilizza microfoni binaurali professionali per catturare i suoni della natura del Cilento (come il mare, i boschi e i ruscelli) a 360°, creando un’esperienza sonora immersiva.

Nella rubrica “Top Tendenze”, alcune delle notizie più lette della settimana su InfoCilento.it, dalla chiusura della centrale operativa del 118 all’ospedale di Vallo della Lucania, alla lite in Piazza Garibaldi ad Agropoli, passando per Bentornati al Sud e l’arrivo di Politano, calciatore del Napoli, sul porto di Acciaroli.