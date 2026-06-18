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Telemedicina a Montecorice: attivo il nuovo ambulatorio virtuale per le visite a distanza

Il Comune di Montecorice, in collaborazione con l'ASL Salerno, attiva il nuovo Ambulatorio Virtuale di Telemedicina. Scopri gli orari e come prenotare consulti specialistici a distanza

Manuel Chiariello
Ambulatorio Montecorice

Anche il Comune di Montecorice introduce il nuovo servizio di Ambulatorio Virtuale di Telemedicina, attivato in collaborazione con l’ASL Salerno per offrire visite e consulti specialistici a distanza.

A chi si rivolge e come prenotare le televisite

Il servizio è a disposizione di tutti, ma è rivolto soprattutto ai cittadini del borgo cilentano che hanno bisogno di assistenza e supporto, specialmente anziani e persone con difficoltà negli spostamenti. Attraverso gli assistenti digitali predisposti dal Comune, gli utenti potranno prenotare delle televisite e accedere ai servizi sanitari.

Orari di apertura e supporto dell’amministrazione

L’ambulatorio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.50, e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle 17.30, con il servizio garantito dal personale della Polizia Municipale. “Siamo particolarmente soddisfatti per garantire ai cittadini e ai turisti del borgo questo ulteriore servizio utile ad abbattere le distanze e ad andare incontro alle fasce più deboli della popolazione”, è il commento giunto dalla Casa Comunale riguardo all’iniziativa dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Flavio Meola.

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