Cronaca

Appalti pubblici a Positano, blitz dei Carabinieri: perquisizioni e indagini sulla scorsa amministrazione

Vasta operazione dei Carabinieri a Positano e nei comuni limitrofi. La Procura di Salerno coordina le perquisizioni su presunte irregolarità nell'assegnazione di lavori pubblici

Redazione Infocilento
Carabinieri

Dalle prime ore della mattinata odierna, sono in corso numerose perquisizioni sul territorio del Comune di Positano e territori limitrofi, coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, supportato da militari di vari Comandi della Provincia.

Blitz e perquisizioni a Positano

L’operazione odierna rappresenta lo sviluppo di un’attività investigativa volta ad accertare il condizionamento della precedente amministrazione comunale in merito all’assegnazione di vari lavori pubblici, in violazione del principio di rotazione degli affidamenti a favore di un ristretto numero di imprese del territorio.

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