“Detto tra Noi podcast”: trentunesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.
Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.
Nella puntata di oggi, un tuffo nel passato nei meravigliosi anni ’60, fino ad arrivare ai giorni nostri con i riti e le usanze per i matrimoni e poi, ancora, tanto gossip per questa inizio estate 2026.