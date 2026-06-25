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“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: sessantaduesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30 in una veste rinnovata per la stagione estiva

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30 in una veste rinnovata per la stagione estiva.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Top tendenze”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo che hanno attirato di più l’attenzione dei lettori e “Musica di ieri ne musica di oggi”, un viaggio nella musica a 360 gradi e i consigli di Antonella e Roberta.

Nuova puntata, nuova rubrica: “Anto&Roby on the road”. Antonella e Roberta porteranno i telespettatori alla scoperta della Festa del Maracuoccio direttamente dal backstage, tra tradizione, gusto e curiosità su questo legume il “maracuoccio” dalle radici antichissime e che oggi viene proposto sulle tavole dei cilentani e non solo sotto forma di polenta.

Nella rubrica “Top tendenze”: alcuni degli articoli più letti in questa settimana su InfoCilento.it che hanno creato dibattito.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”: dei buonissimi e velocissimi involtini di bresaola ripieni di formaggio robiola e chiusi con l’erba cipollina.

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