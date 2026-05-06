“Detto tra Noi podcast”: ventiseiesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, lezioni di galateo, la scottante intervista di Fedez che torna a parlare di Chiara Ferragni e della fine del loro matrimonio, la visita di qualche settimana del Ministro Valditara nel Cilento e rimostranze di alcuni gruppi studenteschi e poi, come sempre, risate e divertimento assicurato per trascorrere un’oretta di spensieratezza.