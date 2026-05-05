“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: cinquantatreesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi, una bellissima storia che ci porta nel Cilento più autentico, quello fatto di fede, tradizione, folklore, la magia delle feste patronali. Sono tantissime quelle che animano i borghi del Cilento, dai più ai più piccoli. Antonella e Roberta vi porteranno alla scoperta delle feste più sentite e più caratteristiche come il volo dell’Angelo di Rutino in occasione della Solennità di San Michele Arcangelo, di Santa Rosalia a Sessa Cilento, alla Madonna di Costantinopoli ad Agropoli, Santa Sofia ad Albanella, Santa Elena Laurino e tante altre.

Nella rubrica “Qui&Là”, Antonella e Roberta vi guideranno all’analisi della poesia il 5 maggio di Alessandro Manzoni, tra storia e aneddoti e nella seconda parte, vi porteranno a “lezione di cilentano” con il dizionario di dialetto cilentano per conoscere i termini più antichi.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un consiglio per rilassarsi: libri da colorare antistress e origami colorati.