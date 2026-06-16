Attualità

Porto di Agropoli: verso una nuova base per la Guardia di Finanza

Il Comune avvia l'iter per destinare l'ex palazzina della Protezione Civile alla Sezione Navale delle Fiamme Gialle: più controlli e contrasto agli illeciti sul territorio

Raffaella Giaccio

Rafforzare la sicurezza e il controllo del porto cittadino: è questa l’intenzione dell’amministrazione comunale della città di Agropoli. Con un apposito atto di indirizzo, infatti, è stato avviato il percorso amministrativo finalizzato a destinare la palazzina attualmente inutilizzata, un tempo sede della Protezione Civile, e il vicino specchio d’acqua portuale a nuova base operativa della Guardia di Finanza – Sezione Navale.

Una posizione strategica per le Fiamme Gialle

La struttura, situata all’interno dell’area portuale sul lato sinistro della stazione di rifornimento carburanti nautici, è considerata particolarmente adatta alle esigenze operative delle Fiamme Gialle grazie alla sua posizione strategica e al collegamento directo con il mare.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo dell’Amministrazione di garantire una presenza sempre più efficace della Guardia di Finanza nel porto di Agropoli, con benefici in termini di:

  • Controllo del territorio
  • Contrasto alle attività illecite
  • Tutela della sicurezza marittima

Valorizzare un immobile pubblico oggi inutilizzato e, al tempo stesso, rafforzare la presenza istituzionale all’interno del porto, rendendo Agropoli ancora più sicura e attrezzata sotto il profilo dei controlli marittimi.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.