Porto di Agropoli: verso una nuova base per la Guardia di Finanza

Rafforzare la sicurezza e il controllo del porto cittadino: è questa l’intenzione dell’amministrazione comunale della città di Agropoli. Con un apposito atto di indirizzo, infatti, è stato avviato il percorso amministrativo finalizzato a destinare la palazzina attualmente inutilizzata, un tempo sede della Protezione Civile, e il vicino specchio d’acqua portuale a nuova base operativa della Guardia di Finanza – Sezione Navale.

Una posizione strategica per le Fiamme Gialle

La struttura, situata all’interno dell’area portuale sul lato sinistro della stazione di rifornimento carburanti nautici, è considerata particolarmente adatta alle esigenze operative delle Fiamme Gialle grazie alla sua posizione strategica e al collegamento directo con il mare.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio obiettivo dell’Amministrazione di garantire una presenza sempre più efficace della Guardia di Finanza nel porto di Agropoli, con benefici in termini di:

Controllo del territorio

Contrasto alle attività illecite

Tutela della sicurezza marittima

Valorizzare un immobile pubblico oggi inutilizzato e, al tempo stesso, rafforzare la presenza istituzionale all’interno del porto, rendendo Agropoli ancora più sicura e attrezzata sotto il profilo dei controlli marittimi.