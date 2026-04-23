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“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: cinquantesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi: Gianca. Il cantautore e musicoterapeuta sarà tra gli ospiti della prossima edizione del TEDx Youth @LakeComo, in programma al Teatro Sociale di Como lunedì 27 aprile e martedì 5 maggio 2026.Nell’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Fratture – Comprendere e sanare le fratture in un mondo in continua tensione”, Gianca porterà un intervento capace di intrecciare musica, fragilità e percorso personale: al centro del suo talk, il tema della rinascita, un viaggio autentico tra esperienze di vita e musica, in cui le difficoltà diventano occasione per ritrovarsi e ripartire.

Ad accompagnarlo sul palco Federico Palumbi al pianoforte e Cristian Rago alle percussioni. Un racconto che riflette anche il suo doppio percorso artistico e professionale, dove la musica non è solo espressione creativa, ma anche strumento di ascolto e benessere. Dall’esordio con il singolo Amico Mio insieme a Fabio Concato fino al disco Sulla Strada (2024), Gianca ha costruito un percorso coerente e personale, in cui le canzoni diventano spazio di ricerca interiore e condivisione.

Nella rubrica “Qui&Lá”: due storie che parlano, in maniera diversa di sanità, da un lato il corteo che si è tenuto ad Agropoli lo scorso 19 aprile per rivendicare la riapertura dell’ospedale, oltre tremila persone in piazza e per le vie del centro per chiedere la riapertura del presidio ospedaliero. Dall’altro, la bellissima storia della piccola Teresina, la bambina di pochi mesi che nella giornata di sabato è rientrata a casa, nella sua Casal Velino, dopo quattro mesi di ricovero al Monaldi di Napoli, ricoverata per una grave cardiopatia. Una vera e propria festa tra amici e familiari per celebrare la vita.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”: un consiglio particolare e interessante, oggi, 23 aprile, ricorre la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, a raggiungere gli studi di InfoCilento, è stato l’Avvocato Donato D’Aiuto oggi nel salotto di Antonella e Roberta in veste di scrittore per presentare la sua ultima creatura letteraria: “Una Vita”, un viaggio nel tempo che racconta di una bellissima storia d’amore tra Edoardo e Sara. Il liro, edito da grauseditore, è il terzo libro dell’avvocato D’Aiuto che ha raccontato, senza spoilerare troppo, cosa aspettarsi da questo romanzo.

Altre puntate:

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