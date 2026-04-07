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“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantasettesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella storia” di oggi, Antonello Perciante de gli “Stereo8”. Antonello, in rappresentanza di tutta la band, ha presentato l’ultimo singolo “Confusa tra gli angeli”. Stereo8 è una band italiana nata nel 2009 a Lagonegro. La musica fonde il rock con le sonorità elettroniche e la tradizione cantautorale italiana, creando un’identità unica e riconoscibile. Con il nuovo album “L’origine”, la band vuole raccontare un percorso musicale maturo e coerente, dove ogni brano rappresenta una sfumatura diversa del nostro mondo sonoro.

Nella rubrica “Qui&Là”: oggi, 7 aprile, ricorre la giornata mondiale della salute, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ricorrenza nasce nel 1948, anno della prima Assemblea dell’Oms, che ha istituito una giornata dedicata alla salute a livello globale. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi sanitari. La celebrazione si tiene dal 1950, in coincidenza con l’anniversario della fondazione dell’organizzazione.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, una ricettina semplice da realizzare in poco tempo: rotolini alla nutella da realizzare con pane da tramezzino e crema alle nocciole spalmabile.

Altre puntate:

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