Capaccio Paestum diventa sempre più smart: l’App ufficiale si arricchisce con l’Albo Pretorio

Nuovo importante aggiornamento per l’App ufficiale del comune di Capaccio Paestum. Già attiva dal 2021, la piattaforma digitale dedicata a cittadini e visitatori compie un ulteriore passo in avanti sul fronte della trasparenza e dell’efficienza burocratica: da oggi, infatti, è disponibile la consultazione dell’Albo Pretorio direttamente da smartphone.

Trasparenza a portata di click

L’integrazione dell’Albo Pretorio permette un accesso veloce agli atti pubblici, che risultano aggiornati in tempo reale. Uno strumento pensato per semplificare il rapporto tra amministrazione e cittadinanza, garantendo una consultazione rapida, semplice e intuitiva in qualsiasi momento della giornata.

Un servizio per cittadini e turisti

L’App non è solo un ponte con la pubblica amministrazione, ma una vera e propria guida per vivere al meglio la “Città dei Templi”. Grazie a questo strumento, definito come “la città a portata di mano”, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di contenuti:

Eventi e Manifestazioni: Aggiornamenti costanti su programmi culturali ed enogastronomici.

Aggiornamenti costanti su programmi culturali ed enogastronomici. Tempo libero e Shopping: Informazioni utili su attività commerciali, food e servizi alla collettività.

Informazioni utili su attività commerciali, food e servizi alla collettività. Turismo: Una sezione dedicata a chi sceglie Capaccio Paestum per le proprie vacanze o per una visita di poche ore.

Orgoglio locale e innovazione

L’infrastruttura tecnologica è il frutto del lavoro di ISIGest, una società composta da giovani professionisti capaccesi. Questa collaborazione sottolinea la volontà del Comune di puntare su talenti del territorio per trasformare Capaccio Paestum in una città moderna e sempre più smart.

Come scaricare l’App: L’App ufficiale è disponibile gratuitamente per tutti i dispositivi mobile. Può essere scaricata dai principali store digitali: