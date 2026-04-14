Video

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantanovesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi: il report sulle migliore mete scelte dagli italiani per le vacanze pasquali, tra le prime 30 posizioni, troviamo Capaccio Paestum che, con le sue bellezze storiche e paesaggistiche, ha conquistato cittadini e tantissimi turisti, InfoCilento ha raccolto la testimonianza di Maurizio Paolillo, presidente dell’associazione Balneari Capaccio Paestum.

Nella rubrica “Qui&Lá”, uno sguardo alla stagione estiva che sta attivando con tante mete da visitare e le città più belle all’estero e in Italia da vivere, tra sole, male, cultura ed escursioni.

Nella rubrica “Antonella& Roberta consigliano”, uno snack salato e gustoso semplicissimo da preparare, serviranno dei biscotti salati, tipo Ritz, del formaggio spalmabile e del prosciutto cotto.

Altre puntate:

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantottesima puntata
Detto tra Noi
“Detto tra Noi podcast”: ventitreesima puntata
Detto tra Noi
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantasettesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantaseiesima puntata
“Detto tra Noi podcast”: ventiduesima puntata
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.