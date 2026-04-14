“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantanovesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi: il report sulle migliore mete scelte dagli italiani per le vacanze pasquali, tra le prime 30 posizioni, troviamo Capaccio Paestum che, con le sue bellezze storiche e paesaggistiche, ha conquistato cittadini e tantissimi turisti, InfoCilento ha raccolto la testimonianza di Maurizio Paolillo, presidente dell’associazione Balneari Capaccio Paestum.

Nella rubrica “Qui&Lá”, uno sguardo alla stagione estiva che sta attivando con tante mete da visitare e le città più belle all’estero e in Italia da vivere, tra sole, male, cultura ed escursioni.

Nella rubrica “Antonella& Roberta consigliano”, uno snack salato e gustoso semplicissimo da preparare, serviranno dei biscotti salati, tipo Ritz, del formaggio spalmabile e del prosciutto cotto.