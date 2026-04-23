Gioi abbraccia la prevenzione: screening oncologici gratuiti con la campagna dell’ASL “Mi voglio bene”

Continuano le iniziative all’interno dell’intero territorio provinciale portate avanti dall’ASL Salerno per promuovere la cultura della prevenzione attraverso campagne di screening gratuiti, l’obiettivo rimane quello di incentivare l’adesione agli screening oncologici gratuiti.

L’appuntamento di Gioi

Domenica 26 aprile si terrà a Gioi, presso l’ambulatorio di Piazza A.Maio, un importante appuntamento con la prevenzione, con uno screening oncologico ginecologo gratuito dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

L’iniziativa è stata organizzata dall’ASL Salerno nell’ambito della campagna “Mi voglio bene. Prevenire mi salva la vita”, in collaborazione con Regione Campania e con i comuni di Gioi ed Orria. Per tutte le relative informazioni è possibile contattare gli uffici comunali di Gioi allo 0974/991026.

Sono offerti gratuitamente tre tipi di screening oncologici:

mammella : mammografia per le donne in target (fra i 50 ed i 69 anni);

: mammografia per le donne in target (fra i 50 ed i 69 anni); cervice uterina : esecuzione di pap-test a cura di ostetriche appositamente dedicate (target: donne tra i 25 e 64 anni di età);

: esecuzione di pap-test a cura di ostetriche appositamente dedicate (target: donne tra i 25 e 64 anni di età); colon retto: distribuzione dei kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci ai pazienti in target. Agli stessi saranno spiegate tutte le modalità di riconsegna dei suddetti kit (target: uomini e donne in età compresa tra 50 e 69 anni).

L’esame consente d’intervenire con maggiore efficacia e con cure meno invasive. Se il test risulta negativo si sarà richiamati alla scadenza prestabilita. In caso di positività è garantito l’accompagnamento nel percorso diagnostico di approfondimento e della cura.