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“Detto tra Noi”, “Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: cinquantunesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella “Bella Storia” di oggi ospite Bruno Autorino, conosciuto per anni come Bruno Sox, è una figura di riferimento nel panorama musicale ed eventistico italiano, con una carriera costruita tra club iconici, grandi eventi, produzioni musicali e direzione artistica. DJ, produttore, event manager e consulente creativo, rappresenta oggi una sintesi rara di esperienza artistica e competenza organizzativa.

Come DJ di musica elettronica, Bruno Sox ha suonato in alcuni dei club più rappresentativi della storia del clubbing italiano, esibendosi in contesti che hanno segnato intere generazioni: Bolgia (Bergamo), Amnesia Milano, Magazzini Generali Milano, Le Rotonde di Garlasco (Pavia), Hollywood Milano, Tocqueville 13, Gasoline, Codice a Barre, Cafè Solaire, Atlantique, oltre a realtà storiche come Cocoricò – Titilla (Metempsicosi), Pascià di Riccione, La Siesta di Alghero, Celebrità Novara, Phenomenon Novara e numerosi festival, beach party ed eventi di Capodanno, inclusi quelli all’Est & Studios di Milano con relativi after party.

Nel corso degli anni ha condiviso la console con autentiche leggende e protagonisti della scena elettronica come Franchino, Mario Più, Ricky Le Roy, Zicky, Joe T Vannelli, Molella, Oby Baby, affiancando artisti nazionali e internazionali di primo piano.

Nella rubrica “Qui&Là”: si avvicina la stagione estiva e prendono il via anche tante manifestazioni culinarie e non nel Cilento, dalle sagre, alle iniziative culturali e storiche, il Cilento è capace di regalare emozioni uniche. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Petina per raccontare una delle feste storiche del territorio “La festa della fragolina di bosco” e poi a Tortorella per raccontare la prima edizione di Intramoenia, una manifestazione che rivive l’epoca medievale.

Nella rubrica “Antonella6Roberta consigliano”: una beauty tips per realizzare un counturing perfetto per scolpire il viso: zigomi, naso e fronte.

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