Oroscopo Paolo Fox 18 maggio: Sagittario, c’è voglia di cambiamento e nuove esperienze. Pesci, le emozioni tornano protagoniste

Lunedì 18 maggio si apre con un cielo interessante per molti segni zodiacali. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata utile per chiarire questioni sentimentali, affrontare nuovi progetti lavorativi e recuperare energie dopo un periodo intenso. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

Giornata positiva per chi vuole rimettersi in gioco. In amore torna la voglia di parlare chiaro, mentre sul lavoro sarà importante evitare polemiche inutili.

Toro

Le stelle invitano alla prudenza nelle spese e nelle decisioni economiche. In campo sentimentale cresce il desiderio di stabilità e serenità.

Gemelli

Ottimo momento per i contatti e le nuove conoscenze. La Luna favorisce i rapporti sociali e rende più semplice risolvere vecchi malintesi.

Cancro

Lunedì utile per recuperare equilibrio interiore. In amore servono più pazienza e dialogo, soprattutto nelle coppie di lunga data.

Leone

Energia e determinazione non mancano. Sul lavoro potrebbe arrivare una conferma importante, mentre in amore torna la passione.

Vergine

Qualche tensione da gestire nelle relazioni professionali. Meglio non pretendere troppo da sé stessi e concedersi una pausa rigenerante.

Bilancia

Le stelle favoriscono i sentimenti e gli incontri. Chi è single potrebbe vivere emozioni inattese, mentre sul lavoro servono scelte più coraggiose.

Scorpione

Periodo intenso ma produttivo. La giornata porta intuizioni interessanti e maggiore lucidità nelle questioni economiche.

Sagittario

C’è voglia di cambiamento e di nuove esperienze. Attenzione però a non agire d’impulso, soprattutto nelle discussioni familiari.

Capricorno

Il lavoro richiede concentrazione e pazienza. In amore sarà importante evitare atteggiamenti troppo rigidi e ascoltare di più il partner.

Acquario

Creatività e intuizione saranno le armi vincenti della giornata. Possibili novità positive per chi sta aspettando una risposta importante.

Pesci

Le emozioni tornano protagoniste. Giornata favorevole per chiarire rapporti complicati e ritrovare maggiore serenità personale.