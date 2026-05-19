Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 19 Maggio: la Sampdoria vince lo scudetto

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 19 maggio. Questa giornata si apre sotto il segno della storia e della passione, ricordando momenti che hanno cambiato il volto della società, dalle onorificenze napoleoniche alle lotte per i diritti civili, fino ai grandi traguardi sportivi e tecnologici che continuano a influenzare il nostro presente.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora San Celestino V (Pietro del Morrone), il Papa del “gran rifiuto”; Sant’Ivo di Kermartin, patrono di avvocati e magistrati; San Dunstano di Canterbury, monaco e vescovo; Santa Pudenziana di Roma, vergine e martire; San Teofilo da Corte, frate minore francescano.

Nati il 19 maggio

Johann Gottlieb Fichte (1762) – Filosofo tedesco.

Mustafa Kemal Atatürk (1881) – Fondatore e primo Presidente della Repubblica di Turchia.

Ho Chi Minh (1890) – Rivoluzionario e politico vietnamita.

Malcolm X (1925) – Leader per i diritti degli afroamericani.

Michele Placido (1946) – Attore e regista italiano.

Grace Jones (1948) – Cantante e attrice giamaicana.

Alexia (1967) – Cantante italiana.

Laura Freddi (1972) – Showgirl e conduttrice italiana.

Diego Forlán (1979) – Ex calciatore uruguaiano.

Andrea Pirlo (1979) – Allenatore ed ex calciatore italiano.

Morti il 19 maggio

Anna Bolena (1536) – Regina consorte d’Inghilterra, decapitata nella Torre di Londra.

James Boswell (1795) – Scrittore e biografo scozzese.

Nathaniel Hawthorne (1864) – Scrittore statunitense, autore de La lettera scarlatta.

José Martí (1895) – Scrittore e patriota cubano.

Alcuino di York (804) – Teologo e filosofo anglosassone.

Jacqueline Kennedy Onassis (1994) – Vedova di John F. Kennedy e di Aristotele Onassis.

Eventi storici

1802 – Napoleone Bonaparte istituisce la Legion d’Onore, il più alto riconoscimento della Repubblica Francese.

1897 – Oscar Wilde viene rilasciato dalla prigione di Reading Gaol dopo due anni di lavori forzati.

1985 – L’Hellas Verona vince il suo primo e storico scudetto pareggiando 1-1 contro l’Atalanta.

1991 – La Sampdoria vince il suo primo scudetto battendo il Lecce per 3-0 a Marassi.

2001 – Apple apre i suoi primi due punti vendita al dettaglio, gli Apple Store, in Virginia e California.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (World IBD Day), volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie come il morbo di Crohn e la colite ulcerosa.

Curiosità e citazione

I nati in questo giorno possiedono spesso un carisma magnetico e una grande determinazione nel comunicare le proprie idee. Tendono a essere leader naturali, dotati di un’energia che devono imparare a gestire per non risultare eccessivamente dominanti. Una curiosità legata a questa data riguarda Malcolm X: il suo cognome originale era Little, ma scelse la “X” per rappresentare il nome tribale dei suoi antenati africani che era andato perduto durante la schiavitù.

Citazione del giorno: “Non vivere perché la tua presenza si noti, ma perché la tua assenza si senta.” (Bob Marley)

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