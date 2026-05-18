Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 18 Maggio: nasceva oggi Giovanni Paolo II

Il 18 maggio è il 138º giorno del calendario gregoriano e segna un momento di passaggio verso la pienezza della primavera, una data che nel corso dei secoli ha testimoniato la nascita di geni artistici e momenti di profonda trasformazione politica e sociale.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa Cattolica commemora San Giovanni I, Papa e martire, che si adoperò per la pace tra l’Oriente e l’Occidente. Si festeggiano inoltre San Felice da Cantalice, frate cappuccino noto per la sua umiltà, e Sant’Erik IX di Svezia, re e martire, patrono della nazione svedese.

Nati il 18 maggio

Papa Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła), pontefice polacco; Omar Khayyam, matematico, astronomo e poeta persiano; Nicholas Romanov II, ultimo Zar di Russia; Bertrand Russell, filosofo e logico britannico; Walter Gropius, architetto tedesco fondatore del Bauhaus; Frank Capra, regista italiano naturalizzato statunitense; Margot Fonteyn, celebre ballerina britannica; Giovanni Falcone, magistrato italiano simbolo della lotta alla mafia; Sandra Encausse (Sandra), cantante tedesca; Enrico Brignano, attore e comico italiano.

Morti il 18 maggio

Pietro da Cortona, pittore e architetto barocco italiano; Isaac Albéniz, compositore e pianista spagnolo; Gustav Mahler, compositore e direttore d’orchestra austriaco; Charles Jules Henri Nicolle, medico francese premio Nobel; Pierre-Gilles de Gennes, fisico francese premio Nobel; Chris Cornell, cantante statunitense leader dei Soundgarden; Franco Battiato, cantautore, compositore e regista italiano.

Eventi storici

Nel 1152 Enrico II d’Inghilterra sposa Eleonora d’Aquitania, unendo vasti territori tra Francia e Inghilterra. Nel 1804 il Senato francese proclama Napoleone Bonaparte Imperatore dei Francesi. Nel 1895 il romanziere Oscar Wilde viene condotto nel carcere di Reading. Nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe polacche conquistano l’abbazia di Montecassino dopo una sanguinosa battaglia. Nel 1953 Jacqueline Cochran diventa la prima donna a superare la barriera del suono a bordo di un jet F-86 Sabre. Nel 1980 l’eruzione del vulcano Mount St. Helens, nello Stato di Washington, provoca una catastrofe naturale senza precedenti negli Stati Uniti moderni.

Giornata mondiale

Oggi si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, istituita dall’ICOM nel 1977 per valorizzare il ruolo dei musei come istituzioni al servizio della società e del suo sviluppo culturale.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 18 maggio cade sotto il segno del Toro. I nati in questo giorno sono spesso caratterizzati da una straordinaria determinazione e da un forte senso del dovere, ma possiedono anche una vena creativa che li porta a voler riformare o migliorare il mondo che li circonda. La citazione del giorno appartiene a Bertrand Russell: La cosa più difficile da imparare nella vita è quale ponte attraversare e quale bruciare.

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