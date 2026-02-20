“Crimini e delitti”: il caso di Gaetano Russo, il commerciante di Sarno ucciso nella sua bottega

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata di “Crimini e delitti” al centro della discussione, Gaetano Russo, il commerciante di 61 anni ucciso brutalmente a coltellate mentre era nella sua bottega, a Sarno, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, davanti agli occhi della figlia e della moglie, per mano del 34enne Andrea Sirica, che egli stesso aiutava donandogli un pasto caldo. Nei giorni scorsi, lo stesso Sirica è stato visto in una foto scattata forse proprio in cella, mentre posava insieme al fratello: episodio sul quale l’amministrazione carceraria sta ora indagando. “È morto da eroe” ha detto la figlia Cristina dall’altare durante i funerali, nel lungo e commosso ricordo del padre.