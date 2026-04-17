Battipaglia, emergenza sicurezza in via Serroni: “Strada al buio e auto a tutta velocità”

«La situazione che si registra in via Serroni, a Battipaglia, è ormai divenuta insostenibile e richiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale». È quanto denunciano il consigliere comunale Elio Vicinanza e il coordinatore di Progetto Civico Italia Vincenzo Inverso, che accendono i riflettori su una criticità sempre più evidente per residenti e cittadini.

Blackout e scarsa visibilità: i rischi per i residenti

Come si evince chiaramente dalle segnalazioni video, l’illuminazione pubblica risulta completamente fuori uso in diversi tratti della strada, creando condizioni di pericolo per pedoni, automobilisti e per chi vive quotidianamente la zona. A rendere il quadro ancora più preoccupante è il frequente transito di veicoli ad alta velocità, che aumenta sensibilmente il rischio di incidenti, soprattutto nelle ore serali quando la visibilità è ridotta.

Incidenti e insicurezza: “Senza luce è il caos”

Non si tratta di un allarme astratto. Solo nella scorsa settimana si sono verificati diversi episodi, tra cui il grave investimento di un cane, segnale concreto di una situazione ormai fuori controllo. «È inaccettabile – proseguono Vicinanza e Inverso – che i cittadini debbano convivere con paura e insicurezza in un’area urbana che dovrebbe essere garantita e tutelata. La sicurezza pubblica non può essere rimandata né sottovalutata».

Le richieste all’Amministrazione: interventi immediati

In qualità di rappresentanti istituzionali e del territorio, Vicinanza e Inverso chiedono interventi urgenti e mirati: il ripristino immediato dell’illuminazione pubblica, l’installazione di dispositivi per il rallentamento del traffico e un controllo più rigoroso della viabilità. «La tutela dell’incolumità pubblica e privata deve tornare a essere una priorità assoluta. Battipaglia merita attenzione, sicurezza e rispetto», concludono.